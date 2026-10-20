Команда юннатов из 1Г класса школы № 1575 в районе Аэропорт внесла свой вклад в будущее природы, присоединившись к Всероссийскому проекту «Юннатская страна» (направление «Лесу — быть!»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин рассказал...
- Собянин: Москва с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым