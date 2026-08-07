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Регионы России

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Ереван принял заявление лидеров ЕАЭС о референдуме по вступлению в Евросоюз

Ереван принял заявление лидеров ЕАЭС о референдуме по вступлению в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принял к сведению заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с поддержкой идеи проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Европейский союз (ЕС).

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