Эксперт назвал визит президента Боливии в РФ поводом для госпереворота

REUTERS/Claudia Morales Одним из вероятных поводов попытки совершить государственный переворот в Боливии был визит президента страны Луиса Арсе в Россию на Санкт-Петербургский международный экономический форум.
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