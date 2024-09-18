Когда кино — призвание: как Геннадий Мясников «Войну и мир» рисовал

Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Он всю жизнь посвятил кино, избрав очень важную, но при этом «невидимую» профессию: все знают, какой вклад в создание фильма вносят режиссер с актерами, оператор и костюмеры, а вот труд художника для рядового зрителя практически не заметен.