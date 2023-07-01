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1 июля 2023 года Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило космический телескоп «Евклид» в рамках амбициозной шестилетней миссии по изучению темной Вселенной, включающей в себя темную материю и темную энергию

Обратите внимание: NASA инвестирует в футуристический телескоп, который будет строить сам себя в космосе.

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