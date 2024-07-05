Феодализм 90-х возвращается. Агрохолдинг перекрыл важную дорогу между селами и напал на журналистов

В Смоленской области произошло нападение сотрудников «Мираторга» на журналистов из Readovka67. Целью приезда журналистки Ольги Мельковой и оператора Владислава Кулькова было журналистское расследование о самовольном захвате и последующем уничтожении «Мираторгом» дороги между двумя деревнями — Руханью и Крестовой.