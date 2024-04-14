Для российских школьников разработали новый набор опытов по химии

Он поможет успешно сдать ОГЭ Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал набор опытов по химии для школьников, сообщает РИАМО со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
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