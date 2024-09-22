Анна Семенович вышла замуж не за того жениха

«Блестящая» невеста устроила шоу из своего бракосочетания в центре Москвы. Анна Семенович клип соцсетиПока поклонники творчества экс-блестящей Анны Семенович только ждут ее свадьбы с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, сама невеста решила не откладывать дело в долгий ящик.