Анна Семенович вышла замуж не за того жениха

«Блестящая» невеста устроила шоу из своего бракосочетания в центре Москвы. Анна Семенович клип соцсетиПока поклонники творчества экс-блестящей Анны Семенович только ждут ее свадьбы с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, сама невеста решила не откладывать дело в долгий ящик.
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