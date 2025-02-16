Мужские стрижки 2025: пять актуальных трендов для стильного образа

Лаконичность и естественность Давно прошли времена, когда мужчины стриглись «покороче» или «поквадратнее» — сейчас, к счастью, существует огромное количество вариантов и стрижек, и способов их укладывать.
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