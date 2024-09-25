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Царьград

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Власти Бурятии назвали фейком о побеге военных с аэродрома «Восточный»

Власти Бурятии назвали фейком о побеге военных с аэродрома «Восточный»

Власти Бурятии опровергли информация о побеге военнослужащих с улан-удэнским аэродрома «Восточный».Информация о побеге военнослужащих с аэродрома «Восточный», распространенной в Сети, является фейком.

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