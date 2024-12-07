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Силовики проверили арт-пространство в Петербурге из-за ЛГБТ-вечеринки

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) «Круги свободы – бал».

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