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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Мобилизация женщин — это уже не вброс, а подготовка

Анатолий Шарий: Мобилизация женщин — это уже не вброс, а подготовка

Почему шведские журналисты показывают задержания на улицах как обыденность, если украинские власти говорят о скорой победе? Почему более 60% украинцев заявляли о готовности воевать, но 70% негативно оценивают действия ТЦК? Почему в Украине служит только бедная часть населения, а ТЦК становятся долларовыми миллионерами? И что произойдёт, если Россия мобилизует полмиллиона человек — станет ли женска… Читать далее: https://govorit.

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