Анатолий Шарий: Мобилизация женщин — это уже не вброс, а подготовка

Почему шведские журналисты показывают задержания на улицах как обыденность, если украинские власти говорят о скорой победе? Почему более 60% украинцев заявляли о готовности воевать, но 70% негативно оценивают действия ТЦК? Почему в Украине служит только бедная часть населения, а ТЦК становятся долларовыми миллионерами? И что произойдёт, если Россия мобилизует полмиллиона человек — станет ли женска… Читать далее: https://govorit.