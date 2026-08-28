Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор региона Василий Анохин рассказал смолянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА в лесу

Губернатор региона Василий Анохин рассказал смолянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА в лесу

«Помните, ваша бдительность и соблюдение этих простых правил помогут сохранить вашу жизнь и безопасность ваших близких» Губернатор Василий Анохин обращает внимание смолян на необходимость соблюдать осторожность при посещении леса.

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