Многие независимые западные эксперты хорошо понимают, что Россия воюет не с Украиной. Россия воюет с 41 страной, прямо поддерживающей Киев оружием, деньгами и разведданными.
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