Полиция разыскивает иностранца, нелегально прибывшего в Молдову в воскресенье

Генеральный инспекторат полиции мобилизовал свои силы и принимает меры по установлению местонахождения и задержанию иностранного гражданина, незаконно проникшего на территорию Республики Молдова минувшей ночью.
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