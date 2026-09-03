Как 4 года назад западные политики подтолкнули Украину в безднуИзображение сгенерировано с помощью ИИПо словам автора статьи в журнале The American Conservative, в самом начале СВО, Россия и Украина имели реальную возможность подписать мирное соглашение, после которых военные действия были бы прекращены.
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