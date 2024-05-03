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Таджикистан: дурной пример заразителен

Таджикистан: дурной пример заразителен

Вслед за Арменией, правительство которой отказалось от помощи российских пограничников и уже приняло решение об их скорой эвакуации из страны, в электронных средствах информации Таджикистана стали циркулировать идеи пересмотра целесообразности присутствия в стране 201-й российской военной базы.

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