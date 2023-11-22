Пугачёва вернулась, а Рома Зверь даже съездил в Донбасс

Может ли грозить релокантам поражение в правах Вера Жердева На фото (слева направо): певица Алла Пугачева и солист группы «Звери» Роман Билык (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Марина Лысцева/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Марчуков Дмитрий Аграновский Читаешь рэп — мозгов не надо.
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