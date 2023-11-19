Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Valentina hohlova
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Олег Царев: Зеленский откровенно послал Байдена — и этого ему не простят

Олег Царев: Зеленский откровенно послал Байдена — и этого ему не простят

Против украинского президента уже ополчились все — демократы США, европейские элиты и киевские олигархи Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев После покушения на известного украинского и российского политика Олега Царева прошло уже более двух недель.

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Комментарии
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Катерина
А  кто  там  колченогий?  Почему  не  знаю? )))
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5 час.
С
Серый
Все таки, какой Олег умница,как аналитик! Разложил все &quot;по полочкам&quot;! Здоровья ему!
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4 час.
Lora Некрасова
Чувствуется, что Олег Царёв очень хорошо ориентируется в украинской действительности и прекрасно осведомлён во всех деталях политики как самой Украины, так и вокруг неё. Олег, дай Бог тебе здоровья и успехов в твоих планах.
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2 час.

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