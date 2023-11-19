Lora Некрасова

Чувствуется, что Олег Царёв очень хорошо ориентируется в украинской действительности и прекрасно осведомлён во всех деталях политики как самой Украины, так и вокруг неё. Олег, дай Бог тебе здоровья и успехов в твоих планах.