Против украинского президента уже ополчились все — демократы США, европейские элиты и киевские олигархи Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев После покушения на известного украинского и российского политика Олега Царева прошло уже более двух недель.
Олег Царев: Зеленский откровенно послал Байдена — и этого ему не простят
Комментарии
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Катерина
А кто там колченогий? Почему не знаю? )))
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5 час.
С
Серый
Все таки, какой Олег умница,как аналитик! Разложил все "по полочкам"! Здоровья ему!
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4 час.
Lora Некрасова
Чувствуется, что Олег Царёв очень хорошо ориентируется в украинской действительности и прекрасно осведомлён во всех деталях политики как самой Украины, так и вокруг неё. Олег, дай Бог тебе здоровья и успехов в твоих планах.
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2 час.
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