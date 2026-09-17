Туроператор из Архангельска получил сертификат по ГОСТ на детский туризм

Всего сертификаты получили 12 компаний из восьми регионов России. Документ подтверждает соответствие программ требованиям стандарта безопасности и квалификации персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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