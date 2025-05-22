Мамадыш районы башлыгы: Кече форма хуҗалыкларга ярдәм итү – төп бурычларның берсе

Мамадыш районының Олыяз авылында узган авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар-киңәшмәсендә район башлыгы Вадим Никитин муниципалитетта гамәлгә ашырылучы социаль программалар һәм авыл хуҗалыгы турында сөйләп үтте.
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