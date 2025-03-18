Стратегическая задача финансового сектора экономики

В планерке участвовали первый заместитель Губернатора Игорь Галась, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, министр финансов Александр Кнышов, руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, замруководителя УФНС по краю Елена Пивоварова.
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