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Стратегическая задача финансового сектора экономики

Стратегическая задача финансового сектора экономики

В планерке участвовали первый заместитель Губернатора Игорь Галась, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, министр финансов Александр Кнышов, руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, замруководителя УФНС по краю Елена Пивоварова.

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