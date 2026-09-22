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Пятый канал

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Ребенок между нами: родители рассказали о причинах проблем в постели

Ребенок между нами: родители рассказали о причинах проблем в постели

Около 30% родителей признались, что в их отношениях стало меньше прикосновений и объятий. Каждый второй опрошенный, чей ребенок в возрасте 7-10 лет продолжает спать вместе с родителями, рассказал о проблемах в интиной жизни.

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