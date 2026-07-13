Назван средний срок службы электромобилей: цифра шокирует

В Китае средний срок службы электрокаров оказался пугающе коротким. Согласно докладу Китайской ассоциации производителей автомобилей и аналитиков из Hejun Consulting, на который ссылается издание China Press, владельцы расстаются с новыми машинами уже через 1,8 года.