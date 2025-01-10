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Царьград

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"Чистит Господь земельку нашу грешную": После пожара в Лос-Анджелесе Стешин указал на исторический факт

Военкор Дмитрий Стешин указал на исторический факт после пожара в Лос-Анджелесе: "Чистит Господь земельку нашу грешную".

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