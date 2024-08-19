МИД РФ: против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело

Против сотрудника посольства Чехии в Москве Яна Ондржейка возбудили уголовное дело в РФ после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
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