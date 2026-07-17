Немного об идее

Да кто же кроме Вас за Вас эти идеи воплощать в жизнь будет? 😂 Идея-то простая - женись, рожай детей (минимум троих) и воспитывай их патриотами. Но если ты без помощи мракобесов семью создать не можешь, так может быть ты сам из этих, из мракобесов? Должен тебя огорчить - у нас, в России, даже мракобес с мракобесом не могут создать семью и усыновить детей - у нас однополые браки запрещены.

Вот опять ты ноешь из-за уменшения количества рабочих мест. Только в прошлый раз ты писал, что не хватает рабочих мест для работы руками. В Москве для работы руками на данный момент 360 вакансий дворников со средней зарплатой 94 тысячи рублей. Какую ещё работу у тебя отбирают мигранты? По данным статистики трудовые мигранты в России в основном заняты в сферах, требующих физического труда и сферы услуг: около 49% работают на складах и в логистике, 39% — в розничной торговле, 38% — водителями, 33% — в строительстве, а также значительная часть задействована в ЖКХ, общепите и курьерской доставке. Радоваться надо, что вакансии дворников уменьшаются в геометрической прогрессии - чище на улицах наших городв будет. Так что не бойся конкуренции со стороны понаехавших - для тебя всегда найдется работа, хоть дворником, хоть доставщиком пицы. А зарплаты доставщика пицы (если не лениться) всегда хватит на то, чтобы накормить детей.

Александр Симаков

И чем же Вам помогла и чем закончилась эта уверенность в завтрашнем дне, которая у Вас была? Ну были Вы уверены-уверены в затрашнем дне, а потом опаньки: вот вам и талоны на продукты, вот вам и лихие девяностые, вот вам и ваши сгоревшие вклады в государственном сбербанке, вот вам и замена сторублевок, вот вам МММ, Властелина и Хопер-ивест, Вот вам приватизация и закрытые предприятия. Не подскажете, когда именно и в какую жопу улетела Ваша уверенность в затрашнем дне, которую вам обещало ТО государство , и которое вашей уверенностью вытерло свою государственную задницу? Уверенность в завтрашнем дне хороша тогда, когда она полностью опирается на внутреннюю позицию человека, его личные усилия, навыки и умение адаптироваться к переменам. А та уверенность в завтрашнем , которую Вы сейчас от кого-то ждете или требуете, это не уверенность, а иллюзия или зависимость, которая держится на чужой воле, Это лишает человека внутренней опоры и делает его уязвимым, так как стабильность в этом случае полностью подчинена внешним факторам, которые могут измениться в любой момент. Так что перстаньте требовать от кого-то уверность в завтрашнем дне, Уверенность приходит сама собой, когда есть СТАБИЛЬНОСТЬ в государстве. А стабильность у нас сейчас такая, что никакие санкции запада не могут эту стабильнось пошатнуть.