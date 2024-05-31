Золото идет против доллара

Цены на золото незначительно выросли в четверг , что стало необычным движением. Как правило, на фоне ослабления доллара США и высокой доходности казначейских облигаций, котировки рушатся вниз, что и наблюдалось на протяжении недели.
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