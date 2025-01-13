Тюбик: красивый, молодой, инфантильный, слабый и нерешительный парень

Тюбик это молодой парень, чаще худощавого телосложения, физически слабый (или производящий такое впечатление), который вызывает симпатию и является привлекательным для противоположного пола, но в отношениях ведёт себя как ребёнок, не готов к решительным действиям, проявляет инфантилизм и в итоге становится обузой для спутницы.
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