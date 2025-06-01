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Спасительное варенье. Житель Курской области выжил во время оккупации ВСУ благодаря заготовкам

Спасительное варенье. Житель Курской области выжил во время оккупации ВСУ благодаря заготовкам

Основные осенние запасы закончились быстро и мужчине пришлось питаться одним вареньем и заквасками. Острая нехватка воды приводила к неутолимой жажде, но жить хотелось ещё сильнее.

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