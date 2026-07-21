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Царьград

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Welt раскрыла неудобную правда: ЕС и США технологически не готовы к современным войнам

Welt раскрыла неудобную правда: ЕС и США технологически не готовы к современным войнам

Welt объяснила, почему Запад проигрывает в конфликтах.Современные вооружённые конфликты вскрыли неприятную для США и Европы правду: побеждать противников, которые считаются заведомо более слабыми, оказывается крайне тяжело.

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