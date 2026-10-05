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Проект курганских школьников выиграл 100 тысяч рублей на всероссийском экофоруме. Фото

Команда школьников из Курганской области стала победителем IV Всероссийского Детского экологического форума в Магнитогорске.

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