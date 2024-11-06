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Тока этого мало: как вырастут тарифы на электроэнергию с января

Тока этого мало: как вырастут тарифы на электроэнергию с января

С 2025 года в России начнут действовать дифференцированные тарифы потребления электричества. В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» убеждены: мера необходима, она позволит отсечь от льготного обеспечения тех физлиц, которые не имеют права пользоваться электроэнергией по сниженной цене.

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