Новак: Россия за 9 месяцев 2026 года поставила Европе энергоресурсов на $21,3 миллиарда

Компании РФ и США уже ведут переговоры о сделках по поставке дизеля, сообщил Новак. Главное из заявлений: ► Цены на нефть выросли почти в 2 раза и дополнительные поставки из России будут способствовать стабилизации рынка; ► Россия за 9 месяцев 2026 года поставила Европе энергоресурсов на $21,3 млрд; ► Министры Опек+ отметили, что на мировой рынок не поступает 6–7 млн б/с энергоресурсов из-за ситуации с Ормузом; ► Россия в перспективе может поставлять на мировой рынок до 3,5 млн тонн дизеля в месяц, как это было ранее; ► Дополнительные поставки дизеля из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке; ► Большую часть роста цен на нефть взяли на себя стоимость ее перевозки и недостаток транспортных средств.