АВТОВАЗ возобновляет сборку автомобилей LADA в Казахстане

Как рассказал в интервью РИА Новости президент АВТОВАЗа Максим Соколов, группа Allur за годы сотрудничества зарекомендовала себя надежным технологическим партнером, а Казахстан так и вовсе является одним из стратегических направлений по развитию экспорта LADA.