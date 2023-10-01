АВТОВАЗ возобновляет сборку автомобилей LADA в Казахстане

Как рассказал в интервью РИА Новости президент АВТОВАЗа Максим Соколов, группа Allur за годы сотрудничества зарекомендовала себя надежным технологическим партнером, а Казахстан так и вовсе является одним из стратегических направлений по развитию экспорта LADA.
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