Наина Ельцина: зачем «первая леди» России сменила своё настоящее имя

Имя Наина Ельцина известно миллионам. Однако мало кто задумывается: а какое имя было у неё при рождении? И главное — зачем женщине, которой суждено было стать первой леди России, менять паспорт в зрелом возрасте? История этой смены имени — не просто бытовой эпизод, а настоящая битва за самоидентификацию, развернувшаяся задолго до того, как её семья пришла к власти.