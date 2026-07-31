Русская Семёрка
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская Семёрка

18 подписчиков

Наина Ельцина: зачем «первая леди» России сменила своё настоящее имя

Имя Наина Ельцина известно миллионам. Однако мало кто задумывается: а какое имя было у неё при рождении? И главное — зачем женщине, которой суждено было стать первой леди России, менять паспорт в зрелом возрасте? История этой смены имени — не просто бытовой эпизод, а настоящая битва за самоидентификацию, развернувшаяся задолго до того, как её семья пришла к власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии