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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экипаж Квята занял 17-е место на третьем этапе «Супер ГТ»

Заводской пилот « Ламборгини » и гонщик команды JLOC Даниил Квят и его напарник Такаси Когурэ финишировали на 17-й строчке в категории GT300 в рамках третьего этапа «Супер ГТ», который прошел на трассе «Фудзи».

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