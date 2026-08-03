Кибератаки и артиллерия: в армии США создано «многодоменное командование» В армии США в рамках трансформации вооруженных сил страны около.
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Кибератаки и артиллерия: в армии США создано «многодоменное командование» В армии США в рамках трансформации вооруженных сил страны около.
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