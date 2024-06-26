Экосемья из Татарстана: «Собрали макулатуру, отправили бойцам СВО квадрокоптер»

Лучшей экосемьей Татарстана по итогам «Эковесны-2024» стали Ханнановы из Сармановского района. В награду они получили путешествие по России, сертификат победителям вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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