Актер Джигурда бросит вызов юмористу Лукинскому после боя с журналистом Кушанашвили

Актер рассказал, что хочет вызвать на бой Николая Лукинского за неприглядный поступок. После боя с телеведущим, журналистом Отаром Кушанашвили актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда намерен бросить вызов юмористу Николаю Лукинскому.