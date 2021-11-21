Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    Ну радуются хохлы газу по 1500 долларов  и пусть радуются .Дмитрий Кулеба об...
  • Михаил Фадеев
    Началась подготовка, что этот грипп такой же как и птичий и свиной и все остальные:) Текущая статистика по коронавиру...Врач Тимаков: сни...
  • Konstantin Петров
    А что в статье с орфографией? Это автоматический перевод с Русского на Русский через Китайский?Стрелок из Солнеч...

Актер Джигурда бросит вызов юмористу Лукинскому после боя с журналистом Кушанашвили

Актер Джигурда бросит вызов юмористу Лукинскому после боя с журналистом Кушанашвили

Актер рассказал, что хочет вызвать на бой Николая Лукинского за неприглядный поступок. После боя с телеведущим, журналистом Отаром Кушанашвили актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда намерен бросить вызов юмористу Николаю Лукинскому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх