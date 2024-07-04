Синоптик Ильин: Россиянам придется потерпеть жару в июле

В России лето бьет температурные рекорды. Недавно обновился рекорд более чем столетней давности: 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 32 градуса, тогда как в 1890 году было 31,9 градуса выше нуля.
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