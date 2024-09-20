Расчленившего своего собутыльника гражданина Узбекистана отправили в СИЗО

В Новосибирске избрали меру пресечения мужчине, который убил и расчленил своего знакомого. 20 сентября 2024 года Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Шайманову Ахрору.
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