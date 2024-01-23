В Крыму отменяют отдельную платёжку за капремонт домов

Взнос на капремонт домов будет включён с 1 февраля в единый платёжный документ за ЖКХ. Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма, заплатить за капительный ремонт жители республики смогут как по номеру единого лицевого счёта, так и в кассах банков и «Почты Крыма».