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В Крыму отменяют отдельную платёжку за капремонт домов

В Крыму отменяют отдельную платёжку за капремонт домов

Взнос на капремонт домов будет включён с 1 февраля в единый платёжный документ за ЖКХ. Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма, заплатить за капительный ремонт жители республики смогут как по номеру единого лицевого счёта, так и в кассах банков и «Почты Крыма».

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