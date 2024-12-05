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Петербургский дневник

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Бастрыкину доложат о методах работы доктора Сергея Коновалова по исцелению людей

Бастрыкину доложат о методах работы доктора Сергея Коновалова по исцелению людей

Его работа подверглась критике на федеральном канале Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сюжетом на федеральном телеканале, где работа доктора Сергея Коновалова подвергается критике за неэффективность, и запросил доклад.

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