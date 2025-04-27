Шойгу не решился, Герасимов тоже не будет? Вопрос Сум встал ребром

Министр обороны Белоусов готовит ход конём, чтобы создать буферную зону на границе с Россией. Как «обходной маневр» изменит карту войны, чем опасны леса под Сумами и когда Украина потеряет контроль над регионом? .
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