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Шойгу не решился, Герасимов тоже не будет? Вопрос Сум встал ребром

Шойгу не решился, Герасимов тоже не будет? Вопрос Сум встал ребром

Министр обороны Белоусов готовит ход конём, чтобы создать буферную зону на границе с Россией. Как «обходной маневр» изменит карту войны, чем опасны леса под Сумами и когда Украина потеряет контроль над регионом? .

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