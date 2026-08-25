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Разин о селекции «Металлурга»: «Ищем защитника такого же плана, как Пресс. Должен хорошо кататься, видеть площадку, начинать, разгонять и поддерживать атаки»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался о селекции команды в это межсезонье. Летом команду покинул защитник Робин Пресс , игравший за магнитогорцев три последних сезона.

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