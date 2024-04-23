Сколько стоит аренда жилья в Крыму в майские праздники

Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок в мае. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, пишет РИА Новости Крым, ссылаясь на заявления экспертов «Циан.
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