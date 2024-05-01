В ФРГ подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву

В Германии левые радикалы подожгли летний домик на участке, принадлежащий председателю правления оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, объяснив атаку поставками компанией военной техники Украине.
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