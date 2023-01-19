Кирби назвал «смехотворными» заявления Лаврова о том, что западные страны «угрожают праву России на существование»

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, назвал «смехотворными» заявления руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что западные государства «угрожают праву России на существование».