Кирби назвал «смехотворными» заявления Лаврова о том, что западные страны «угрожают праву России на существование»

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, назвал «смехотворными» заявления руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что западные государства «угрожают праву России на существование».
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