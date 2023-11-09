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Москве нечего терять: ученый из Владивостока объяснил отношения России с Северной Кореей

Москве нечего терять: ученый из Владивостока объяснил отношения России с Северной Кореей

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. Официальный телеграм-канал МИД России во Владивостоке опубликовал статью Артема Лукина, доцента, заместителя директора по научной работе Школы региональных и международных исследований ДВФУ.

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